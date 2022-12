solidarietÓ

L'Associazione unalottaxlavita onlus con ''...A Natale Puoi'' in corsia al Di Cristina di Palermo

Si respira aria natalzia all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

Si respira aria natalzia all’ ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. All’ ingresso si intravedono tante persone vestite da Babbo Natale, sulle scale si incontrano le mascotte di Minnie e Topolino, sui pianerottoli sono in sosta maghi e clown. Ci sta’ anche Gigi e la Maestra. Tutti intorno a lei, Irene Citarrella, vincitrice tanti anni fa’ dello Zecchino D’ oro . C’e’ qualcosa di nuovo oggi nell’aria.

Al Di Cristina di Palermo lunedi 19 gennaio 2022 ha fatto tappa la carovana della solidarieta’ dell’ associazione unalottaxlavita onlus. E’ nella location per eccellenza casa della sofferenza, tra il grido silenzioso del dolore espresso dai piccoli ammalati ricoverati che si e’ deciso di portare una ventata di allegria e di spensieratezza. Anche questa’ anno saranno molti i bambini che non potranno festeggiare nelle loro case l’arrivo del bambinello Gesu’, ne’ provvedere all’ apertura dei regali; ma per fortuna qualcuno ha pensato a loro.

Ed ecco che proprio Babbo Natale, dopo circa due ore e mezzo di spettacolo, arriva all’ ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo per donare regali a tutti i bambini. E’ questa la lieta novella andata in scena oggi, dove bastava guardare negli occhi ogni piccolo paziente per capire che un sogno si stava realizzando. Una speranza di vita, una fiammella che si riaccente a garanzia che una migliore qualita’ di vita anche per loro e’ possibile. Per l’ occasione il presidente di unalottaxlavita onlus Gabriele Montera ha donato una targa ricordo alla dirigenza medica a sottolineare professionalita’ e competenza. E poi tra un palloncino che si gonfia ed un’ altro che si ammodella tutti felici e tutti soddisfatti, ed al calar del sipario gia’ si pensa al prossimo anno.

