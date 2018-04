Nuovi diaconi

Laureati e tecnologici: chi sono i quattro seminaristi che sabato saranno ordinati diaconi

La celebrazione nella Cattedrale di Palermo sarà presieduta dall'Arcivescovo

Pubblicata il: 05/04/2018

Dimentichiamo l’obsoleta figura del seminarista riservato e inesperto: tra i quattro futuri diaconi che sabato 7 aprile verranno ordinati dall’Arcivescovo Corrado Lorefice troviamo ingegneri gestionali e liberi professionisti. I quattro, tra i 27 e i 43 anni, hanno affrontato percorsi differenti prima di abbracciare l’obiettivo comune di dar seguito alla propria vocazione.

Ma chi sono i quattro seminaristi? Salvatore Cracolici, 27 anni, il più giovane, un diploma di liceo classico e il titolo di Baccelliere in Sacra Teologia, ha sentito la vocazione da bambino e non ha mai pensato di poter ignorarla. Giuseppe Salvato Collura, 32 anni, si è diplomato al liceo socio-psicopedagogico e ha voluto esercitare quanto appreso dagli studi diventando un insegnante di teologia. Per lui, fondamentale la frequentazione assidua di un convento di frati cappuccini.

Gianpiero Cusenza, 43 anni, e Francesco Spinoso, 34, raccontano invece di una chiamata diversa, da adulti e dopo aver intrapreso carriere professionali di tutt’altra natura: “Dopo un’attività lavorativa come ingegnere, libero professionista, consulente in tematiche ambientali, ho scoperto la vocazione a seguito di un viaggio a San Giovanni Rotondo”, afferma Cusenza, che dopo un attento discernimento facilitato dai padri Gesuiti ha compreso quanto realmente desiderasse abbracciare la vita religiosa. Esperienza in età matura anche per Spinoso, che nonostante una laurea triennale in Lingue moderne per il web, ed una magistrale in Tecnologie e didattica delle lingue, ha voluto prendere una direzione diversa dalla prosecuzione degli studi in ambito professionale. “Dopo aver vissuto una conversione da adulto e collaborato intensamente in parrocchia”, dice Spinoso, “Ho deciso di intraprendere il cammino di discernimento insieme al parroco don Filippo Sarullo che mi ha fatto comprendere cosa voleva il Signore da me”.

La cerimonia dell’ordinamento per imposizione delle mani dell’Arcivescovo, si terrà alla Cattedrale di Palermo sabato 7 aprile 2018 alle ore 18.

