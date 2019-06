morti bianche

#LavorarePerVivere: campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Giovedì 13 giugno, nelle maggiori piazze italiane, verranno distribuiti ai giovani dei questionari sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell’ambito della campagna nazionale dell’UGL “Lavorare per Vivere” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno delle “morti bianche”, il sindacato ha organizzato una mobilitazione nazionale, che si terrà giovedì 13 giugno, nelle maggiori piazze italiane in cui verranno distribuiti ai giovani dei questionari sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo scopo è quello di indagare sul livello di conoscenza dei giovani in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, analizzando ed elaborando il risultato finale dei questionari.

L’iniziativa nasce dal fatto che in base ai dati in Italia, le morti sul lavoro negli ultimi 10 anni sono aumentate: si contano oltre 13 mila vittime, più di 30 casi a settimana.

“Una corretta informazione sulla sicurezza è il primo passo per evitare tragedie sul lavoro come quelle riportate quotidianamente dalla cronaca nazionale. In tal senso, attraverso la somministrazione di un questionario, breve e anonimo, l’UGL intende divulgare ai giovani, che rappresentano il nostro futuro, una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.” Ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.

Il Gazebo UGL a Palermo sarà allestito in Piazzetta Bagnasco.

