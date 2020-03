Anello ferroviario

Lavori Anello ferroviario: chiusura parziale tratto via Sicilia

Per dieci giorni un tratto di via Sicilia sarà chiuso per rilievi tramite inclinometri.

Per dieci giorni un tratto di via Sicilia sarà interessato alla cantierizzazione per l'effettuazione di rilievi tramite inclinometri nell’ambito dei lavori dell'Anello ferroviario di Palermo.

Il provvedimento di chiusura al transito veicolare e pedonale di due porzioni di sede stradale, oltre viale Lazio, lato piazza Quattro Novembre scatterà il prossimo 16 marzo e durerà fino al 25 marzo e comunque fino al termine dei lavori

