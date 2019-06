traffico in Viale Regione

Lavori in Viale Regione, traffico e disagi

Lavori nella carreggiata laterale di viale Regione in direzione Trapani nel tratto tra viale Lazio e viale Sardegna.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/06/2019 - 13:25:25 Letto 387 volte

Sono partiti oggi i lavori nella carreggiata laterale di viale Regione in direzione Trapani nel tratto tra viale Lazio e viale Sardegna per la realizzazione di un pozzo per l'ampliamento della rete Amap. In zona già si registrano traffico, rallentamenti e le pattuglie della polizia municipale sono al lavoro per dirigere il traffico.

Nella bretella laterale lato valle, nel tratto compreso tra l'immissione alla carreggiata centrale all'altezza del civico 4589 e l'incrocio con via delle Madonie chiusura totale del transito da oggi fino al 28 giugno.

Parziale chiusura, invece, dal 26 giugno al 5 luglio, della bretella laterale in direzione Trapani, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sardegna e l'incrocio con via delle Madonie.

La settimana successiva è previsto l'inizio dei lavori nella carreggiata laterale lato monte per altri lavori.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!