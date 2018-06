a19

Lavori sul viadotto Morello, chiuso un tratto della Palermo-Catania

La Palermo-Catania sarà chiusa nel tratto tra Enna e Ponte Cinque Archi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/06/2018 - 15:50:34 Letto 383 volte

La Palermo-Catania sarà chiusa nel tratto tra Enna e Ponte Cinque Archi per chi va in direzione del capoluogo. La chiusura avverrà dalle 18 del 20 giugno fino al 27 e gli automobilisti dovranno quindi percorrere un percorso alternativo. Il tratto di A19 chiude per una settimana per dei lavori di manutenzione del viadotto Morello: bisognerà ripristinare una soletta della carreggiata, proprio come avvenuto ad aprile sullo stesso ponte.

Per tutta la durata dell’intervento, i mezzi pesanti diretti a Palermo dovranno uscire allo svincolo di Enna (km 119,500), percorrere la strada statale 117bis “Centrale Sicula”, immettersi sulla strada statale 121 “Catanese” in direzione Villarosa fino al chilometro 126,000 e ritornare in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi.

I veicoli leggeri diretti a Palermo, invece, proseguiranno in autostrada fino al km 112,500, con uscita obbligatoria presso l’area di svincolo “Ferrarelle”, percorreranno la strada statale 121 “Catanese” in direzione Villarosa fino al km 126,000, per immettersi in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!