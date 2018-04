a19

Lavori sulla A19 Palermo-Catania, chiusura tra Enna e Caltanissetta

L'autostrada A19 Palermo-Catania è temporaneamente chiusa tra Enna e Caltanissetta.

Pubblicata il: 19/04/2018 - 17:11:17

L'autostrada A19 Palermo-Catania è temporaneamente chiusa tra Enna e Caltanissetta, in direzione Palermo, per verifiche tecniche. Lo comunica l’Anas.

Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrenza della strada statale 117bis "Centrale Sicula" in direzione Palermo, proseguimento sulla strada statale 122 "Agrigentina" e sulla strada statale 626 "della Valle del Salso" in direzione A19 e rientro allo svincolo di Caltanissetta. Il personale Anas è presente sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

