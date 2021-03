Lavoro e disabilità, Caronia: ''Centinaia di posti scoperti in partecipate regionali. Grave inadempienza''

disabilitā

Lavoro e disabilitā, Caronia: ''Centinaia di posti scoperti in partecipate regionali. Grave inadempienza''

Marianna Caronia ha presentato un emendamento in Assemblea Regionale Siciliana per chiarire che l'adempimento all'obbligo di legge dell'assunzione di cittadini con disabilitā non ammette deroghe.

"Decine, se non centinaia di persone con disabilità potrebbero essere assunte nelle aziende partecipate della Regione se queste adottassero subito gli atti necessari al rispetto delle norme sulla riserva di posti per questa particolare categoria di cittadini." Lo segnala Marianna Caronia che sta conducendo in questi giorni una verifica degli effettivi posti già disponibili in organico ma per i quali non si procede ad adeguata copertura con le assunzioni.

"Ho già individuato oltre 50 buchi nell'organico delle partecipate, facendo un controllo a campione - dichiara la deputata di Forza Italia - e questo fa pensare che i posti complessivamente disponibili siano centinaia.

Un fatto certamente grave che danneggia sia i cittadini con disabilità che potrebbero trovare occupazione sia le stesse società che hanno sempre maggiori difficoltà a garantire i propri servizi per carenza di personale."

Caronia ha quindi presentato un emendamento in Assemblea Regionale Siciliana per chiarire che l'adempimento all'obbligo di legge dell'assunzione di cittadini con disabilità non ammette deroghe, nemmeno in presenza del blocco generale delle assunzioni, "che non può diventare la scusa né il paravento dietro cui nascondere discriminazione o inadempienza".

