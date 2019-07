salute e sanità

Lavoro e innovazione nella sanità. Due start-up siciliane premiate in Europa

Tra queste 15 eccellenze nel settore salute selezionate in Europa, due sono siciliane.

Due start-up siciliane premiate dal programma Europeo EIT Health InnoStars, ospitato dall'Istituto Europea dell'innovazione e della tecnologia.

Fra le 15 start-up premiate a livello comunitario nel 2019 per le proprie idee innovative in materia di salute e sanità, ben due sono infatti della nostra regione.

Le aziende selezionate, provenienti da Italia, Polonia, Portogallo e Grecia, riceveranno finanziamenti per portare le loro innovazioni sul mercato. Tra queste 15 eccellenze nel settore salute selezionate in Europa, due sono siciliane: Restorative Technologies e MOODIKA .

Le due start-up riceveranno un contributo di 50.000 euro ma soprattutto il supporto, curato dal Consorzio ARCA che è manager regionale di EIT Health, per la creazione di un network sanitario locale ed internazionale entro cui far circolare i propri prodotti.



Le startup siciliane selezionate sono:

- Restorative Technologies : spinoff dell'Università degli Studi di Palermo, che ha dato vita a Mindlenses Professional, un progetto per la riabilitazione cognitiva. Mindlenses è una combinazione completa di strumenti per la riabilitazione digitale, la stimolazione cognitiva e la gestione di pazienti con disabilità attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

- MOODIKA , che ha realizzato SmartDONOR, un'applicazione creata per migliorare il sistema di donazione del sangue, rendendo più efficiente e consapevole l'attività dei donatori e supportanto tutte le attività di promozione della cultura della donazione del sangue.

Il programma di finanziamento Headstart è rivolto a startup e Piccole e medie imprese che hanno un prototipo ben sviluppato, pronto ad essere lanciato sul mercato nei settori della salute, della vita sana, dell'invecchiamento attivo e del miglioramento dell'assistenza sanitaria.

Il programma permette quindi ai vincitori di entrare in un circuito che favorisce la commercializzazione dei loro prodotti innovativi, supportandone la produzione, la promozione e la tutela brevettuale.

"Al concorso Innostars - spiega il manager Nuno Viegas - hanno preso parte oltre 1000 idee di tecnologie innovative e prototipi, fra cui sono stati selezionate le migliori e più promettenti start-up. Si tratta di progetti brillanti, che operano nelle diverse fasi di sviluppo del business, che col nostro supporto possono diventare prodotti e soluzioni pronte per il mercato, che possano rivoluzionare il settore sanitario Europeo e favoriscono un miglioramento della qualità della vità dei cittadini."

