Lamborghini offre 100 nuovi posti di lavoro.

Lamborghini offre 100 nuovi posti di lavoro. Dopo le 400 assunzioni della scorsa estate, la causa automobilistica cerca altri 100 dipendenti. Anche Lamborghini, come tanti marchi dell'auto, sta puntando sul Suv, un tipo di auto che piace sempre più alla clientela.

Il Suv Lamborghini si chiama Urus e presto sarà sul mercato. Per avviare la produzione di questa imponente automobile la casa automobilistica Bolognese già da un po' aveva avviato un piano di ampliamento produttivo con relativo incremento del personale. In totale erano 500 le nuove unità che sarebbero state integrate nella produzione.

Le nuove assunzioni probabilmente saranno effettuate in questo scorcio di 2017, visto che la presentazione di Urus è prevista proprio per fine anno con l'avvio quindi della produzione in serie.

