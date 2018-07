sciopero

Le ferie si avvicinano, i controllori di volo scioperano: a rischio il weekend

Sabato 21 luglio gli operatori aeroportuali protesteranno per l'intera giornata, ma non è ancora detta l'ultima parola

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2018 - 11:45:27 Letto 418 volte

Le vacanze si avvicinano e le ferie estive si fanno desiderare ancora per qualche giorno, ma gli scioperi potrebbero rovinare la festa ai viaggiatori in fuga dalla routine: il 21 luglio i controllori di volo sciopereranno per l'intera giornata.

Lo rende noto l'Enav, spiegando che al centro della contestazione ci sono il piano industriale e il mancato rinnovo del contratto di lavoro, che si protrae ormai da due anni. Oggi 17 luglio è previsto un incontro a tre fra l'ente, i sindacati e il ministero dei Trasporti.

Non è ancora detta l'ultima parola, ma fino a prova contraria saranno due gli scioperi nazionali che metteranno in difficoltà i cittadini in aria di vacanze: uno è indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica, l'altro da Ugl-Ta. All'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo è prevista anche una manifestazione di Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica.

