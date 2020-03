lettura

''Le Fiabe a Villa Trabia'', letture e racconti per i bambini

Al via mercoledì 4 marzo alle 15.30 il laboratorio ''Le Fiabe a Villa Trabia''. Si comincia con ''Il pifferaio magico di Hamelin'' dei fratelli Grimm.

Prenderà il via mercoledì 4 marzo alle ore 15.30, il laboratorio “Le Fiabe a Villa Trabia”, un progetto del Sistema Servizio Bibliotecario e Archivio Cittadino destinato a bambini dai 5 ai 12 anni, che avrà luogo ogni mercoledì, dalle 15,30 alle 17,30, fino al 29 aprile.



“Il pifferaio magico di Hamelin” dei fratelli Grimm, sarà il primo di una serie di pomeriggi di lettura, racconto e drammatizzazione, da trascorrere all'interno della Biblioteca Comunale oppure, con il bel tempo, all'ombra della Grande Magnolia di Villa Trabia (via Salinas 3).



Operatrici della Biblioteca leggeranno alcune delle più celebri fiabe direttamente da un libro, narrando, commentando, intrattenendo i piccoli ascoltatori e promuovendo la lettura.



Ad ogni incontro si racconterà un’intera fiaba, all’occorrenza condensata o per pagine scelte, oppure una serie di fiabe brevi del medesimo autore o tema. Eventuale residuo di tempo verrà impiegato disegnando o colorando o drammatizzando le scene salienti o dibattendo sui significati insieme ai piccoli.



Il laboratorio è gratuito e rientra fra le attività di animazione e promozione culturale del Sistema Bibliotecario Cittadino.



È necessaria la presenza dei genitori o, comunque di accompagnatori, almeno uno ogni 4 bambini.

