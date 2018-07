Le Frecce Tricolori colorano il cielo di Palermo *VIDEO*

Frecce Tricolori

Foro Italico sold out per l'esibizione delle Frecce Tricolori....

08/07/2018

La Pattuglia acrobatica nazionale si è esibita al Foro Italico, dove - complice la bella giornata - si sono radunate decine di migliaia di persone. Il "Palermo Air Show 2018" ha segnato il ritorno in città della Pattuglia acrobatica nazionale che manca da Palermo da sette anni. L'evento è stato promosso dall'assessorato regionale al Turismo con Aeronautica militare, Comune e Aeroclub d'Italia, in collaborazione con Enac, Teatro Massimo, Gnv, Enel. I dieci MB-339 hanno zigzagato in acrobazie spettacolari.

Le Frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica Nazionale, costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sono la pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell'Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti.

L’esibizione che ha emozionato tutti i presenti è durata circa mezz’ora e al termine del programma c’è stata una vera e propria standing ovation.





