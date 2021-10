Officine Zen

Le Officine Zen si raccontano a Palermo: mostra fotografica e degli arredi al Conca d'Oro

Le Officine Zen si trasferiranno al Centro commerciale Conca d'Oro per allestire uno degli spazi esterni con gli arredi ideati e costruiti grazie al progetto Trame-Spazio in Quartiere.

08/10/2021

Oggi venerdì 8 ottobre dalle 15 alle 18 le Officine Zen si trasferiranno al Centro commerciale Conca d’Oro per allestire uno degli spazi esterni con gli arredi ideati e costruiti grazie al progetto Trame-Spazio in Quartiere che vede il centro commerciale tra i partner. Gli arredi di Tappezzeria e Falegnameria sono realizzati grazie alla sinergica collaborazione tra i residenti e degli esperti.

L’Istituto comprensivo Leonardo Sciascia è stato tra i vincitori del bando Cultura futuro urbano - Scuola attiva la cultura, ed ha come partner le associazioni Handala, Send, Liscabianca, il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Università di Palermo, il Comune di Palermo Assessorato Cittadinanza Solidale e il centro commerciale Conca d’oro. È finanziato dal MIBACT Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane.

Negli ultimi mesi questi corsi di formazione si sono realizzati in alcune aule messe a disposizione dentro l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia e ristrutturate grazie al progetto. Oggi venerdì 8 ottobre operatori e residenti che hanno partecipato ai laboratori racconteranno l’esperienza e mostreranno il risultato del lavoro svolto in questi mesi. Grazie al progetto le aule che erano dismesse e abbandonate sono state ristrutturate e trasformate in officine con tanti strumenti messi a disposizione dei residenti che supportati da alcuni esperti hanno imparato tecniche di falegnameria e tappezzeria e l'uso dei materiali.

Gli arredi che verranno esposti al Conca D'Oro hanno un'etichetta e grazie ad un codice QRcode si potrà scoprire molto di più sul progetto.

Sempre giorno 8 le officine zen saranno impegnate nell’allestimento della mostra fotografica conclusiva del progetto che si potrà visitare nello Spazio Fashion del centro commerciale fino alla fine di ottobre. Saranno otto fotografie di Simona Scaduto che ha immortalato dei momenti delle varie fasi del progetto.

