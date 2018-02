Emergenza acqua

Le piogge non aiutano, si parla ancora di razionamento

Nonostante il piovoso febbraio si prelude al razionamento dell’acqua

16/02/2018

Un messaggio chiaro, conciso, concreto. Quattro paginette scritte dal Dipartimento Energia della Regione siciliana, per dire al destinatario, l’Amap, che gestisce l’erogazione dell’acqua a Palermo, che il prelievo dai serbatoi va ridotto del 50%.

Una diffida che prelude al razionamento dell’acqua nel capoluogo siciliano, nonostante il piovoso febbraio. Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri aveva proclamato lo stato di calamità e nominato il governatore Nello Musumeci commissario straordinario per l’emergenza idrica.

Il massimo prelievo consentito è di 900 litri al secondo, un taglio di 870 litri al secondo. Il sindaco Leoluca Orlando afferma in una nota che “il provvedimento non è sostenibile per Palermo” e spiega di averlo detto a Musumeci. “Continuiamo a pensare – aggiunge – che qualsiasi provvedimento debba e possa essere adottato dal commissario straordinario quando avrà il quadro completo della situazione”.

