Le strade chiuse domenica 28 a Palermo

PALERMO. Domenica 28 gennaio per lo svolgimento di una manifestazione politica...

PALERMO. Domenica 28 gennaio per lo svolgimento di una manifestazione politica prevista in piazza Teatro S. Cecilia, sono state emanate apposite ordinanze che prevedono l’istituzione di divieti di sosta e chiusure al transito veicolare di alcune vie.

In particolare dalle ore 00,00 alle ore 18,00 e comunque sino a cessate esigenze: via Piccola Teatro Santa Cecilia, via Divisi, (nel tratto compreso tra via Roma e piazza della Rivoluzione), via Cagliari, via V. Cantavespri, chiusura al transito veicolare – divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Piazza Teatro Santa Cecilia: intera area chiusura al transito veicolare – divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

