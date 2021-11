Le Strade del Cuore

"Le Strade del Cuore" arriva a Palermo in Piazza Verdi

Venerdì 5 e sabato 6 novembre il tour "Le Strade del Cuore" arriva a Palermo in Piazza Verdi - dalle ore 9 alle 17 - per due giorni di consulti gratuiti di prevenzione cardiologica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2021 - 15:22:20 Letto 472 volte

Venerdì 5 e sabato 6 novembre il tour "Le Strade del Cuore" arriva a Palermo in Piazza Verdi - dalle ore 9 alle 17 - per due giorni di consulti gratuiti di prevenzione cardiologica.

A bordo della Clinica Mobile GVM ci saranno i medici di Maria Eleonora Hospital per valutare il rischio cardiovascolare e dare preziosi consigli per prendersi cura della propria salute. Non è necessaria prenotazione ma è obbligatorio avere green pass o tampone negativo validi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!