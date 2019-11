Le Vie dei Tesori

Le Vie dei Tesori chiude la sua tredicesima edizione: Oltre 400 mila visitatori in 15 città siciliane

Bilancio finale de Le Vie dei Tesori: si sfiorano i 400 mila visitatori in otto weekend e in quindici città siciliane più Mantova.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/11/2019 - 09:09:11 Letto 379 volte

Oltre 400 mila visitatori in 15 città siciliane più un’ “edizione gioiello” a Mantova: Le Vie dei Tesori archivia la sua tredicesima edizione. Otto fine settimana in tutto in cui il pubblico ha potuto scoprire siti inediti o altri poco conosciuti, o ri-scoprire luoghi che lo storytelling rende affascinanti. Soltanto Palermo – con Catania e il Ragusano – mette insieme già 307 mila visitatori.

Il bilancio definitivo del Festival sarà presentato lunedì 11 novembre alle 11, a Palermo, all’Arsenale della Real Marina, una delle “case” di Sebastiano Tusa, archeologo ed assessore tragicamente scomparso, a cui il festival quest’anno è stato dedicato.

Ospiti del direttore della Soprintendenza del Mare, Valeria Patrizia Li Vigni, ne parleranno l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore comunale alle CulturE Adham Darawsha; la soprintendente ai Beni culturali Lina Bellanca, il direttore dell’ufficio Beni culturali della Diocesi, padre Giuseppe Bucaro, il direttore del SiMuA, Paolo Inglese; Laura Anello, presidente de Le Vie dei Tesori Onlus e Giovanni Ruggieri, docente di Scienze del turismo dell'Università di Palermo e presidente di Otie (Osservatorio sul Turismo delle Isole Europee), fornirà i dati sull'impatto turistico del Festival. Presenti anche gli altri componenti del comitato organizzatore, i rappresentanti dei partner e degli oltre 1000 volontari coinvolti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!