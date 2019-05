Cultura e spettacolo

L'estate 2019 al Teatro di Verdura

Si prevede una ricca stagione artistica a Teatro di Verdura, ricca di concerti, opere e spettacoli di ogni genere.

Il teatro della Verdura di Palermo, per questa estate, presenterà una ricca stagione animata da concerti, opere, balletti, spettacoli di cabaret, e spettacoli per i più piccoli.

Si inizierà il 4 Luglio con Tony Colombo, a seguire ci sarà Giorgia, Il Volo, Francesco De Gregori, I Negrita, Fiorella Mannoia, Edoado Bennato, ma non solo, ad animare le serate estive palermitane, troveremo Daria Biancardi and Friends, Renzo Arbore, Loredana Bertè, fino alla Palermo Jazz Orchestra, e al concerto di musica classica di Roberto Alagna con “Puccini In Love”.

Gli appassionati della lirica, potranno inoltre godere de “La Cavalleria Rusticana”, “L’Aida”, “La Traviata”, “I Pagliacci” e un inedito “Pinocchio”. Previsti inoltre spettacoli per gli amanti del balletto, e spettacoli di beneficenza (X edizione di “Livia con noi”,”Sister Act”, “Benin-city Palermo: la sfida del coraggio”, “Diversa…mente comici”).

La Fondazione Bass Group e Gli Amici della Musica, tra gli assenti.

La stagione estiva è stata organizzata dal Comune Assessorato delle Culture, e presentata dal sindaco Leoluca Orlando, insieme all’assessore Adam Darawsha a Palazzo Delle Aquile, tra i presenti all’incontro, il presidente del consiglio comunale Salvatore Orlando, e rappresentanti degli Enti e delle Società che partecipano alla realizzazione della manifestazione.

Secondo il Primo Cittadino, questa ricca stagione estiva all’insegna dell’arte, più che ad attirare turisti nella calda Palermo, servirà a far vivere meglio i Palermitani.

L’assessore Adam Darawsha, avrebbe inoltre affermato di aver già pronto il bando aperto ai privati, per le prossime due stagioni.

