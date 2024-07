Gangi

''Let's Explore'', a Gangi fa tappa il tour di Škoda e Vanity Fair alla scoperta dei percorsi turistici meno conosciuti

Un viaggio che si trasforma in un'occasione di conoscenza di luoghi lontani dai percorsi turistici di massa, tra itinerari e personaggi sorprendenti.

31/07/2024

A Gangi tappa del tour promozionale di Škoda e Vanity Fair alla scoperta dei percorsi turistici meno conosciuti. La casa automobilistica in partnership con il periodico Vanity Fair, nello spirito “Let’s Explore”, con questo progetto vuole incoraggiare il viaggiatore contemporaneo a esplorare il mondo. Un viaggio che si trasforma in un’occasione di conoscenza di luoghi lontani dai percorsi turistici di massa, tra itinerari e personaggi sorprendenti.

In Sicilia il progetto ha riguardato alcuni luoghi e personaggi dell’area del Parco delle Madonie e a Gangi la troupe ha registrato in piazza del Popolo e poi nella bottega dell’artigiano del tamburo Fabrizio Fazio, foto anche per il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello che dice: ”E’ un’occasione per far conoscere ancor di più Gangi e il nostro territorio, il mio ringraziamento va a Škoda e Vanity Fair che hanno scelto il nostro borgo, un luogo ideale dove trascorrere vacanze in tranquillità, un luogo incantato lontano dagli itinerari di massa”.

