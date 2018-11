Lettera aperta

Lettera aperta al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Dott. Moavero Milanesi

Il particolare interesse che riveste la prossima conferenza per la Libia, in programma il 12 e 13 a Palermo, mi spingono ad esercitare il ruolo politico di componente il Consiglio Nazionale del neo Movimento inviandole una lettera aperta...

Gentile Ministro, il Movimento politico “Siciliani verso la Costituente” è di recente formazione (abbiamo ancora 17 giorni essendo nati a Pergusa il 20 ottobre scorso) quindi non ha ancora rappresentanza parlamentare, fatto che non mi consente di percorrere la strada istituzionale della interrogazione. Ma il particolare interesse che riveste la prossima conferenza per la Libia, in programma il 12 e 13 a Palermo, mi spingono ad esercitare il ruolo politico di componente il Consiglio Nazionale del neo Movimento inviandole una lettera aperta, quindi recapitata anche alla pubblica opinione, nella quale Le esprimo le nostre preoccupazioni e mi permetto di aggiungervi un suggerimento.

Ancora non si conoscono con certezza i partecipanti alla citata conferenza, ma si sa che sono stati invitati i capi delle principali fazioni in lotta armata tra loro e, purtroppo, si sa anche che non sono stati invitati i rappresentanti del MABDA, movimento guidato dal Dott. Mohammed Al Falit e dal Prof. Abdussalam Mohamed Eshehumi.

Questo Movimento, nonostante il clima di violenza e di scontro che vive la Libia, è nato attraverso un lavoro di studio dei problemi dell’economia, della società, della politica e della religione, lavoro iniziato da oltre 40 accademici a cui si sono unite 14 associazioni a larga base popolare, tra le quali anche quella molto importante che riunisce i libici residenti all’Estero. I risultati di questa forte mobilitazione della società libica rappresentano un vero progetto politico per l’edificazione di uno Stato moderno, dove il cittadino potrà ricevere tutele per la sua vita e per le sue attività e dove si potrà raggiungere una giustizia sociale generalizzata attraverso il superamento delle emarginazione e delle sacche di povertà, obiettivi indispensabili per la pace e l’unità del Paese.

L’instabilità della Libia, a parere di molti osservatori internazionali, dipende anche dalla impostazione della Conferenza tenuta nel 2015 in Marocco dalla quale ha preso vita l’attuale Governo di Fayez Al Sarraj, Conferenza dove hanno partecipato solamente i rappresentanti delle fazioni politiche mentre sono rimaste escluse le rappresentanze della società libica, che poi sono quelle che vivono a contatto con le popolazioni, le uniche che possono costruire una reale pacificazione del Paese.

Signor Ministro, considerando l’enorme interesse dell’Italia e di tutta l’Europa per una normalizzazione della Libia, obiettivo che oggi appare improbabile a causa della forte tensione esistente tra le fazioni, ripetere a Palermo lo stesso errore compiuto in Marocco sarebbe imperdonabile. Viceversa sembrerebbe ragionevole e foriero di probabile successo intraprendere la strada di un riconoscimento del ruolo di mediazione che la società civile libica può svolgere attraverso i vertici delle città, delle università e delle principali strutture economiche e sociali del Paese, tutte componenti che aspirano naturalmente alla pace e vogliono una società nella quale lo Stato di Diritto riprenda a funzionare a difesa dei cittadini, evitando loro di essere costretti ad armarsi per difendere la propria libertà e la vita.

La Conferenza di Palermo, a nostro avviso, potrebbe avere questo ruolo, iniziando una inversione di tendenza alla quale, è auspicabile, tutte le diplomazie si uniformeranno.

Alla luce di queste considerazioni le chiediamo, Sig. Ministro, di coinvolgere anche il Movimento Mabda, invitando i suoi rappresentanti all’incontro palermitano.

In attesa di leggere, anche solo attraverso la stampa, una Sua risposta positiva nei fatti, colgo l’occasione per inviarle un saluto molto cordiale anche a nome degli iscritti di “Siciliani verso la Costituente”.

Salvatore Grillo

