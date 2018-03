donne

''L'impresa è donna'', l'8 marzo a Palermo incontro con quattro imprenditrici di successo

L'8 marzo si svolgerà a Palermo l'evento ''L'impresa è donna''.

L’8 marzo si svolgerà a Palermo l’evento “L’impresa è donna”. Nella giornata dedicata alle donne, saranno quattro imprenditrici di successo, tra cui l’amministratore di EdiliziAcrobatica (la prima società italiana specializzata in ristrutturazioni edilizie in doppia fune operativa) e la cofondatrice di OSM Value - la prima società siciliana ad avere ideato e promosso percorsi di etica d’impresa a raccontare cosa significhi oggi essere a capo di un’azienda Marras - Anna Aulico, Michaela Gariboldi e Sandra Goracci, le protagoniste dell’evento che si terrà a partire dalle 9, allo Splendid Hotel La Torre (Via Piano di Gallo, 11 Palermo). Queste donne di successo condivideranno le loro esperienze di donne, mogli, mamme e imprenditrici capaci di avere successo in ogni area della vita.

L’incontro nasce dalla considerazione che il lavoro è uno dei mezzi più efficaci che le donne hanno a disposizione per l’emancipazione e l’autodeterminazione. Il lavoro è un mezzo indispensabile per assicurarsi quella libertà che spesso, purtroppo, manca alle donne vittime di violenze domestiche. Certo, ancora oggi, nel 2018, tra quote rosa e manifesti di raggiunta parità tra i sessi, l’evidenza sotto gli occhi di tutti mostra come alle donne siano demandate molteplici responsabilità, sia fuori che dentro le mura domestiche. Ed è a queste donne, e più in generale a tutte coloro che scelgono ogni giorno di lavorare fuori casa senza dimenticare mai di avere una casa (con tutte le incombenze che questo comporta) che è dedicato il percorso “L'impresa è donna”.

“Incoraggiare le donne - spiegano le donne protagoniste dell’incontro - è oggi più che mai fondamentale. Pensiamo che quello che abbiamo realizzato noi possa essere replicato da moltissime altre donne e per questa ragione crediamo che sia giusto condividere, diffondere, le strategie che ci hanno permesso di raggiungere i nostri risultati. Oggi che il mondo dell’impresa ha iniziato a comprendere che c’è spazio, molto spazio, anche per noi non dobbiamo lasciarci sfuggire l’occasione di creare valore con il nostro lavoro. Dobbiamo solo affinare gli strumenti che abbiamo a disposizione e avere fiducia nel nostro potenziale”. Tra le ospiti della giornata anche Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, che parlerà della sua esperienza di imprenditrice.

