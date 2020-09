collegamento ferroviario

Linea ferroviaria aeroporti Trapani-Palermo, Orlando scrive a ministra De Micheli

Un rafforzamento strutturale del collegamento ferroviario tra Trapani e Palermo fra i due aeroporti di Birgi e il ''Falcone e Borsellino'' è il tema di una missiva del sindaco Orlando alla ministra De Micheli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/09/2020 - 15:12:44 Letto 423 volte

La necessità di un rafforzamento strutturale del collegamento ferroviario tra Trapani e Palermo, e dunque, fra i due aeroporti di Birgi e il “Falcone e Borsellino” è il tema di una missiva che il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, ha inviato alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

La richiesta si inquadra nell'ambito della predisposizione di programmi e progetti da proporre per l'inserimento nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che, secondo Orlando, è di assoluta valenza nazionale anche per il superamento del gap strutturale fra nord e sud del Paese.

"La nostra Amministrazione - si legge nella lettera del sindaco Orlando - , che in questa prospettiva ha avviato un proficuo ed intenso dialogo con diversi soggetti e attori che operano nel nostro territorio, anche di area vasta, ha da sempre sostenuto la necessità di un rafforzamento strutturale del collegamento ferroviario fra Trapani e Palermo, segnatamente fra i due aeroporti di Birgi e Punta Raisi. Un collegamento ferroviario veloce, in grado di fatto di realizzare un “hub aeroportuale diffuso” dell’area nord occidentale siciliana che avrebbe enorme impatto sui percorsi appunto di ripresa del territorio. Un intervento, per altro, che andrebbe ad integrarsi con quelli in corso e progettati per l’aeroporto di Palermo in funzione commerciale.”

“Riteniamo - continua la lettera - che la portata di un simile intervento, che certamente travalica non solo le competenze ma anche gli interessi delle Amministrazioni e dei territori direttamente coinvolti, sia di assoluta valenza nazionale, essendo uno degli obiettivi del Piano, più volte ribaditi dal Presidente del Consiglio e da diversi esponenti del Governo quello del superamento del gap strutturale fra nord e sud del Paese.”

“Confido quindi nell’attenzione e nella sensibilità del Governo affinché questa opera possa rientrare, in sede di programmazione nazionale, fra quelle che saranno inserite nel Piano fra le più strategiche, confermando fin d’ora ogni possibile collaborazione e sostegno dell’Amministrazione comunale di Palermo e, ne sono certo, di ogni soggetto e attore del nostro territorio”, conclude la lettera di Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!