L'Isola della Sostenibilità fa tappa a Palermo

L'istituto Francesco Ferrara di Palermo ospita la 9° tappa del tour ''Clima di Cambiamento'' di Isola della Sostenibilità 2019.

27/11/2019

Il 28 novembre p.v., l’IISS Francesco Ferrara (Via Gaetano Sgarlata, 11) di Palermo, ospita la 9° tappa del tour “Clima di Cambiamento” di Isola della Sostenibilità 2019.

Per questo appuntamento di Isola della Sostenibilità, ragazzi e società civile, sono chiamati a riflette sugli legami che intercorrono tra cambiamenti climatici, salute e ambiente. Questi temi, quanto mai attuali, saranno trattati ed approfonditi, nel corso della mattinata di lavori da Francesco Corso, Responsabile Comunicazione PON IeR, che presenterà un intervento incentrato sulla sostenibilità ambientale e da Elisa Di Palma che, per la Task Forse Ambiente sempre del PON leR, che approfondirà l’argomento “clima e ambiente”. Stesse tematiche di interesse anche per l’intervento di Giuseppe Todaro, Presidente della Piccola Industria di Sicindustria, mentre Maria Giovanna Gulino porterà ai ragazzi una testimonianza d’impresa, in veste di consigliere delegato IMA.

Per affrontare il tema della sostenibilità ambientale saranno presenti anche Gabriella Ricciardi di CREA e Salvatore Pasta del CRN con un intervento dal titolo: “Gli effetti del cambio climatico sull’uomo e sul paesaggio: minacce, sfide e opportunità.” A supporto dalla mattinata di lavori, inoltre, gli operatori di Croce Rossa Italiana, che racconteranno ai ragazzi i legami tra il loro operato e l’emergenza climatica.

Cos'è Isola della Sostenibilità?

Isola della Sostenibilità è un Progetto a carattere Nazionale in cui Enti di ricerca e Aziende e Associazioni virtuose cooperano con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni.

