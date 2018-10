giornata di informazione scientifica

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia apre le porte agli studenti di Palermo

Martedì 30 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 17.00, la Sezione di Palermo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in Via Ugo La Malfa 153, apre le porte al pubblico per una giornata di informazione scientifica.

L'Ente propone incontri tra i ricercatori e gli studenti di alcune scuole secondarie di II° grado per rispondere alle domande sulla sismicità, sull'attività vulcanica e sulle tematiche ambientali del nostro Paese. Durante la giornata si svolgeranno dei seminari sul ruolo della geochimica nello studio dei vulcani, dei terremoti e dell'ambiente. Verranno inoltre mostrate alcune strumentazioni quali, un osservatorio sottomarino, dei sensori per la misura di CO2 e strumenti portatili per la determinazione di parametri chimico-fisici delle acque, oltre ad un modellino di faglia e una teca con vari tipi di rocce provenienti dalla Sicilia.

