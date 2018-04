Cinema Tiffany

Lo storico Cinema Tiffany di viale Piemonte, chiuso nel 2011, riapre i battenti

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 26/04/2018 - 16:48:54 Letto 380 volte

I lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali sono terminati, regalando alla città quattro sale per un totale di 500 posti. Non solo, ma a sala più grande, che conta 240 poltrone, è dotata del sistema Dolby Atmos, innovativa tecnologia audio surround presente in sole sei sale italiane. Per quanto riguarda i posti a sedere le altre sale contano 160, 60 e 40 poltrone. Mentre nel piano interrato, dove si trovano le sale, è stato realizzato un bar.

A riportare alla luce il cinema, nato negli anni Sessanta e chiuso per fallimento, sono stati i fratelli Tanino, Saverio e Nunzio Di Patti, già a capo del Cityplex Metropolitan. Il radicale cambiamento ha richiesto un investimento di 4 milioni di euro che ha compreso l'acquisto dell'immobile dopo una lunga vicenda legata alla proprietà: infatti, una parte del Tiffany apparteneva a ben trentasei eredi della famiglia Fernandez, proprietaria originaria del cinema,mentre il restante 25% era della famiglia Siviglia, responsabile dell’ultima gestione. Le trattative concluse nel 2016 hanno permesso immediatamente di iniziare i lavori, ed oggi conclusi per riaprire al pubblico già a maggio con dieci dipendenti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!