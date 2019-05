L'Orchestra SinfoScolastica della Leonardo da Vinci di Palermo vince IV Concorso Nazionale ''Scuole in Musica'' a Verona

Scuole in Musica

L'Orchestra SinfoScolastica della Scuola Media Statale Leonardo da Vinci di Palermo vince IV Concorso Nazionale ''Scuole in Musica'' a Verona.

L'Orchestra SinfoScolastica della Scuola Media Statale Leonardo da Vinci di Palermo, con l’esecuzione di “Magaria”, musiche di Marco Betta e testo di Andrea Camilleri, vince IV Concorso Nazionale "Scuole in Musica" a Verona.

L'Associazione Siciliana Amici della Musica ha fortemente voluto che “Magarìa” tornasse in scena con questa straordinaria orchestra giovanile composta da oltre 100 elementi, l’8 aprile scorso infatti l'Orchestra, diretta dal Maestro Giovanni D’Emma, si è esibita al Politeama Garibaldi per il Progetto Scuola dell’Associazione.

L'Orchestra SinfoScolastica della Scuola Media Statale Leonardo da Vinci ha vinto il primo premio assoluto del Concorso con una votazione di 100/100.

Il Concorso Nazionale "Scuole in Musica" è riservato a Scuole Secondarie di I grado a Indirizzo Musicale, Scuole Secondarie di I grado non a Indirizzo Musicale, Licei Musicali e Coreutici, Istituti Superiori non a indirizzo musicale di tutta Italia le cui audizioni si sono svolte dal 12 al 19 maggio a Palazzo della Gran Guardia a Verona

Donatella Sollima Direttore Artistico Associazione Siciliana Amici della Musica: “Sono felice di questo successo, perché le orchestre scolastiche sono importantissime per il processo di formazione dei ragazzi. L'orchestra SinfoScolastica della Scuola Media Leonardo da Vinci rappresenta una magnifica realtà e sono orgogliosa di averla avuta nella nostra stagione dedicata ai ragazzi”.

Marianna Amato Responsabile Progetto Scuola Associazione Siciliana Amici della Musica: “Sono particolarmente felice di questo risultato, perché il gruppo di docenti di strumento di questa scuola, così come tutti i giovani musicisti, sono eccezionali, Bravi tutti, davvero!”

Milena Mangalaviti Presidente Associazione Siciliana Amici della Musica": “Il risultato raggiunto dall’Orchestra SinfoScolastica della Scuola Media Leonardo Da Vinci di Palermo rappresenta e conferma la grande attenzione che l’Associazione Amici della Musica presta allo sviluppo musicale e culturale nelle scuole del territorio. I miei più vivi complimenti a tutti i componenti l’Orchestra e ai loro insegnanti!”.

