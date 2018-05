festival internazionale

L'Orto botanico si trasforma: da sabato 26 maggio sarà ''Orto in Arte''

Tanti gli appuntamenti in programma nel weekend inaugurale, con ospiti da tutto il mondo per spettacoli, workshop, laboratori, mostre, incontri culturali e moda.

25/05/2018

Una creazione di Cettina Bucca, by Anna Breda

Domani sabato 26 maggio sarà il giorno di “Orto In Arte”, il festival internazionale in programma all’Orto botanico di Palermo che verrà inaugurato domani e rimarrà in città fino al 2 giugno. Tanti gli appuntamenti in programma nel weekend dell'apertura, con ospiti da tutto il mondo per spettacoli, workshop, laboratori, mostre, incontri culturali e moda.

Il festival, ideato e diretto da Margarida Tavares con la collaborazione di Carmelo Samonà e contributi per l’ideazione e consulenza artistica di Lara Pedilarco, è organizzato da "Rinascita 18 Società Benefit", in collaborazione con Il SiMuA, Sistema Museale d’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito di Palermo Capitale italiana della cultura 2018.

Il programma dei primi due giorni

Sabato 26 maggio

Sabato 26 maggio, alle 11, è in programma la conferenza stampa-inaugurazione, con la partecipazione straordinaria di Teresa Mannino. Sarà presente l‘assessore alla cultura Andrea Cusumano. Sarà presentata e inaugurata “Terra Io Sono”, l’incontro delle terre e delle acque come segno materiale dell’incontro tra gli uomini, installazione a cura di Argitale Ensemble Terra Io Sono; “Architettura Organica Vivente”, mostra a cura di Arslineandi Forma e Flusso; “Futuro arcaico”, mostra di sculture di Emilio Angelini; “Telsiopesete artistiche” stampa a mano di Rosanna Mortelliti.

Alle 12, interventi artistici con declamazione di poesie di Goethe e il “Cuntu sull’Origini di lu Munnu”, ma anche Ritmi dell’Africa e musica del sud del mondo con Paco Mbassi.

Dalle 15 alle 18, prendono il via diversi laboratori di arti integrate per bambini e adolescenti: “Semina fragile, mandala e parole di semi” (10-12 anni) a cura di Guendalina Salini; “Lanterne”, a cura di Daphne Kamprad, “Tutti giù per terra” Asilo nel Bosco, Bronte; “Il Dono del Vento”, teatrino d’ombre colorate (4-9 anni) a cura di Silvia Brunello, Teatrino Dognifiaba. Dalle 14,30, incominciano i workshop artistici per adulti. Si tratta di “Soul Voice®La Voce dell’Anima” con Adelgunde Muller; Laboratorio Teatro Cenit: una via verso la resilienza a cura di Nube Sandoval, Bernardo Rey e Lara Pedilarco (1° incontro); La musica come ponte tra i popoli Bikutsi Ensemble ritmi e danze del Centro-Sud del Camerun, a cura di Paco Mbassi; Danzasofia: danza Persiana e Tunisina a cura di Lucia Zahara; dalle 15 alle 16,30 al via “L’Albero della Vita”, pittura ad acquerello con Maria Samonà (Arteterapeuta).

Alle 17 una tavola rotonda sul tema “Goethe artista e scienziato”, in cui si incontreranno botanici, docenti universitari e membri della Società Antroposofica. Intervengono Giuseppe Guasina, Francesco Raimondo, Riccardo Guarino, Emilio Ferrario, Stefano Gasperi. Modera Carmelo Samonà.

Alle 19 Jam free session e alle 20,30 l’Accensione delle lanterne ORTOinARTE: Una luce come dono: benvenuti a Palermo Capitale della cultura.

Alle 21 Teresa Mannino andrà in scena con lo spettacolo-intervista “Un Incontro Speciale tra Natura e il Critico d’Orto”. Si tratta di uno spettacolo conversazione insieme al direttore dell’Orto Botanico Rosario Schicchi, con al centro i temi della natura. Con il suo inconfondibile tocco ironico, attento, disincantato e mai banale, Teresa Mannino ci parla di natura e racconta la disattenzione e l’indifferenza di noi uomini nei confronti della “nostra casa”, il pianeta terra. La comicità di Teresa Mannino, siciliana fortemente legata alla sua terra, è graffiante, leggera, intelligente e sottile. Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata. Teresa Mannino non è nuova ai temi legati alla natura: a gennaio 2018 ha debuttato con Sento la terra girare il nuovo spettacolo teatrale, scritto insieme a Giovanna Donini, che racconta appunto il rapporto fra noi, l'ambiente e la Terra. Presenta Andrea Cusumano, Biglietto 20 euro seduti e 15 euro in piedi.

Domenica 27 maggio

Dalle 10 alle 13 tornano i laboratori integrati per bambini e adolescenti: “Farfalline di magica lana” (4-13 anni) a cura di Emanuela Nicolosi, Libera Scuola Waldorf di Palermo; “La maglia a dito”, esperienza di lavoro manuale a cura di Carola Parco, Libera Scuola Waldorf di Palermo; “Semina fragile, mandala e parole di semi” (10-12 anni) a cura di Guendalina Salini; “Lanterne” a cura di Daphne Kamprad, “Tutti giù per terra” Asilo nel Bosco, Bronte; “Percussioni africane e costruzione di strumenti musicali con materiale da riciclo” (per tutte le età e per famiglie) a cura di Paco Mbassi; “Giochi tradizionali e non solo!” (per tutte le età) a cura di Circ’All; “La regina delle Api”, (Grimm) spettacolo delle marionette (3-7 anni) a cura della Libera Scuola Waldorf di Palermo.

Sempre in mattinata sono in programma i workshop artistici per adulti. Dalle 10,30 alle 12 “L’Albero della Vita”, pittura ad acquerello con Maria Samonà (Arteterapeuta); Laboratorio Teatro Cenit: una via verso la resilienza a cura di Nube Sandoval, Bernardo Rey e Lara Pedilarco (2° incontro); Danze tradizionali del Libano “DabKe”con Bassam Abou Diab.

Alle11 la mostra “La fine della cultura contadina nella pittura di Vincenzo Ognibene”, e incontro con l’autore.

Alle 12 musica da camera con Sinfonica Brass Quintet; Orchestra Sinfonica Siciliana. Musiche di Purcell, Haendel, Bizet, Joplin. Con Salvatore Magazzù, Giovanni Guttilla, Rino Baglio, Ottaviano Calogero, Salvatore Bonanno, dell'Orchesta Sinfonica Siciliana in una formazione di ottoni. Musiche da camera di Purcell, Haendel, Bizet, Joplin. Uno speciale ringraziamento all’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Dalle 15 alle 18 laboratori di arti integrate per bambini e adolescenti: “Il Dono del Vento” teatrino d’ombre colorate (4-9 anni) a cura di Silvia Brunello, Teatrino Dognifiaba; Il giardino delle fate (4-8 anni) a cura di Aisa Calvo, Libera Scuola Waldorf di Palermo ; Feltro per gioco (tutte le età) a cura di Emanuela Nicolosi, Libera Scuola Waldorf di Palermo; Bizza Munnizza Riciclo creativo (6-12 anni) a cura di Martina Camano “Giardino di Luce” Waldorf, Messina.

Dalle 15 alle 17, “Arte della parola”: La natura della poesia: i suoni e i colori chiari e scuri. Quando la bellezza del mondo tocca e risveglia in me un senso di infinito e gratitudine a cura di Eva Genova.

Sempre dalle 15 alle 17 Danza Kathak e Kathakali dall’India, workshop con AstadDeboo con la collaborazione di AstadDeboo Dance Foundation.

Uno sguardo alla Pedagogia di Rudolf Steiner, mostra del percorso didattico e pedagogico della Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I grado a cura dell’Associazione Libera Scuola Waldorf di Palermo.

Polvere di storie tra il mito: disegni alla lavagna con il gessetto, mostra itinerante a cura di Martina Camano, “Giardino di Luce” Waldorf, Messina.

Alle 16 conferenza su “La salvaguardia della Biodiversità in Sicilia”, con Giuseppe Li Rosi, presidente di Simenza.

Alle 17,30 la conferenza dal titolo “Il Colibrì e i Misteri dell’America” con Marilda Milanese, antroposofa dal Brasile.

Dalle 18.45 alle 19.30 Jam free session.

Alle 19,30 l’happening di moda “La creatività della moda interprete della bellezza del Corpo e dell’Anima” di Cettina Bucca “Italian Emotional Couture”: performance con sfilata di moda. Coreografia di Raffaella Mattioli con la partecipazione di Ricchezza Falcone ”Flowers in the Sky” Collection. L’eclettica stilista siciliana Cettina Bucca è la protagonista della serata del 27 maggio con una performance danzante per far sfilate le sue creazioni. La creatività della moda come inno della bellezza del Corpo e dell’Anima. Cettina Bucca trae dalla sua amata Sicilia i colori definiti, forti come la luce del sole e infiniti come il mare che si tramutano poi in un gioco lieve di nuance e contrasti, dove piante e fiori dei campi primaverili siciliani diventano materia viva per stampe e texture. Sartoriali tutti i suoi capi che esaltano la percezione delle forme, le sensazioni tattili, il movimento impalpabile del corpo e che prendono spunto dalla filosofia steineriana dove tutto si esprime attraverso il colore veicolato dall'acqua.

Alle 20,30 la performance estemporanea “Body Music per tutti”. Texture musicale tra voci e suoni del corpo condotto da Eliana Danzì. Eliana Danzì, performer e facilitatore attraverso la Body Percussion e la Body Music, è formatore specializzato nella linea metodologica dell’Orff-Schulwerk, e fondatrice e direttore dell'Orchestra di percussioni Sud-Orff.

L'ingresso giornaliero fino alle 19.30 (comprensivo di tutti gli eventi durante il giorno tranne i workshop segnati a pagamento e gli spettacoli serali) costerà intero 10 €, ridotto 7 €, per gruppo scuola 5 €.

