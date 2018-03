manutenzione apparecchiature

Lunedì 12 marzo, alle ore 14,30, la SISPI ha programmato un intervento straordinario per la manutenzione delle apparecchiature di centro stella della sede “Polo Tecnico" in Via Ausonia 69.

Tale intervento dovrebbe comportare un’interruzione di tutti i servizi di rete, compresa la telefonia, per circa un’ora.

