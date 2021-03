Governo

M5S: ''Governo nel caos totale, conti sballati, a rischio tutte le spese''

''Altro che aiuti a imprenditori e partita iva, ora sono a rischio tutte le spese della Regione'', affermano i pentastellati.

16/03/2021

“È brutto dire avevamo ragione, ma lo diciamo da settimane, i conti della finanziaria sono sballati. Altro che aiuti a imprenditori e partita iva, ora sono a rischio tutte le spese della Regione”. Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro e i componenti 5 stelle della commissione Bilancio Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola.

“Al primo scoglio - dicono i tre deputati - la manovra si è arenata: già l’articolo 3, senza avere nemmeno trattato i primi due, per una manciata di euro si è rivelato un ostacolo insormontabile. E non ci voleva avere la palla di vetro per prevederlo, il governo, e Armao in primis, se ne assumano ora le responsabilità davanti ai siciliani”.

“Finché il governo non ci relazionerà sull'impugnativa delle variazioni di bilancio – concludono - non ci sono le condizioni per andare avanti. Vogliamo avere contezza che quanto denunciamo da tempo inascoltati non avrà ripercussione su conti della Regione”.

