Progetto tram Palermo

M5s Palermo sul progetto tram: ''Amministrazione Orlando senza pianificazione. Sono solo venditori di fumo''

Di seguito il commento dei portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Palermo, Giulia Argiroffi, Concetta Amella e Ugo Forello, sul 'progetto' tram.

"Ancora una volta l'amministrazione Orlando si caratterizza per la negazione della pianificazione in questa città - afferma Argiroffi - Palermo è priva di Pums, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, strumento pianificatorio obbligatorio per legge, e il progetto del tram, come abbiamo più volte dichiarato, manca del passaggio pianificatorio fondamentale, e manca dunque di quelle valutazioni che permetterebbero di attestarne da una parte l'utilità relazionata alle reali esigenze della città in una visione organica, che poi è il senso della pianificazione, e dall'altro la capacità di gestione finanziaria. Come può il sindaco parlare del tram come armatura della mobilità sostenibile e di sviluppo urbano dipendente dallo sviluppo del progetto tram?".



“In tutto questo i conti Amat sono preoccupanti. Mentre il sindaco Orlando afferma, mentendo, che lo stato di salute dell’Amat è sotto controllo - spiega Amella - sia le carte, sia il presidente dell’azienda partecipata Gristina lo smentiscono. L’Amat è una azienda a rischio, con servizi in perdita a partire da quello tramviario”



"Rispetto alla gestione finanziaria, alla luce dell'attuale gestione delle linee tram già in uso, già in passivo - conclude Forello - ancora una volta questa amministarzione comunale mantiene un atteggiamento irresponsabile di chi, pur di non ammettere il disastro, si impunta proseguendo verso il baratro. Sono solo venditori di fumo".

