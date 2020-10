Coronavirus

M5S: ''Scongiurato rischio finanziario per il Comune grazie al Decreto Ristori''

''Un plauso al Governo che ha saputo ascoltare le istanze dei comuni siciliani in difficoltà'', dichiarano i pentastellati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/10/2020 - 12:24:37 Letto 354 volte

“Con l’emergenza Covid anche i comuni hanno subito delle conseguenze a livello finanziario per via di molti mancati introiti come quelli delle tasse o della sospensione di ztl e zone blu. Per andare incontro a quei comuni a rischio di possibili crisi finanziarie, scenario possibile in diversi comuni sella Sicilia dove si rischiava anche il dissesto, il nostro Governo nazionale ha pensato ad una misura di sostegno inserita nel Decreto Ristori approvato dal Consiglio dei Ministri, per aiutare città come Palermo che vedevano a rischio anche servizi essenziali per i cittadini. Un plauso al Governo che ha saputo ascoltare le istanze dei comuni siciliani e al ministro Castelli che ha trovato le giuste soluzioni per mettere in sicurezza i comuni in difficoltà”. Lo dichiarano i parlamentari parlamentari Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica insieme al sottosegretario Steni Di Piazza.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!