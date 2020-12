assenteismo cimiteri

M5S su assenteismo cimiteri: ''Offesa a cittadini e dipendenti onesti''

''Auspichiamo che vengano presi provvedimenti disciplinari di massimo rigore'', dichiarano le parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo e Valentina D'Orso.

04/12/2020

“La condotta dei dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di falsa attestazione di presenza in servizio e truffa ai danni dell’amministrazione, sono un’offesa non solo nei confronti della cittadinanza che subisce il disservizio della macchina amministrativa, ma anche nei confronti dei tanti dipendenti che rispettano le regole e lavorano anche di più per sopperire alle mancanze dei colleghi. Auspichiamo che vengano presi provvedimenti disciplinari di massimo rigore”. Lo dichiarano le parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

