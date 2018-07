anniversario giuseppe montana

Mafia, domani il ricordo del commissario Montana a 33 anni dal suo omicidio

Il 28 luglio del 1985 Cosa nostra decise di interrompere l'azione di contrasto che l'infaticabile commissario stava conducendo. Domani verrà ricordato dalla Questura di Palermo sul luogo dell'attentato

A Palermo l'estate non porta mai solo caldo, giornate al mare e spensieratezza. La stagione è anche sinonimo di tragedie, cittadine e di Stato, che hanno visto cadere alcuni tra i personaggi più eroici e influenti d'Italia nella lotta alla mafia. Domani 28 luglio, sarà il giorno di uno di loro: ricorrerà il 33° anniversario dalla tragica morte di Giuseppe Montana, commissario della polizia di Stato brutalmente ucciso in un agguato mafioso a Porticello, in provincia di Palermo, al rientro da una gita in barca.

Alle ore 10 di domani si svogerà la cerimonia di commiato sul luogo del vile attentato, nel corso della quale verrà scoperta una stele in marmo dedicata al ricordo dell’estremo sacrificio del commissario Montana. Poi il Questore di Palermo, Renato Cortese, renderà omaggio alla sua memoria, deponendo una corona d'alloro dov'è stato compiuto l’agguato.

Il 28 luglio del 1985, nella frazione marinara di Santa Flavia, Cosa nostra decise che la gita in mare aperto del commissario sarebbe stata l'ultima. La mafia così interruppe barbaramente l’azione di contrasto alle cosche che Montana aveva condotto fino a quel momento, attraverso l’instancabile lavoro a capo della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo. "Onestà e abilità professionali non comuni - commenta la Questura - fanno di lui, ancora a distanza di tanti anni, uno dei principali punti di riferimento e di esempio per tutti".

