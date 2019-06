salute

Malattie infiammatorie croniche intestinali: lunedì presentazione meeting a Palermo

L'evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 1° luglio.

Si terrà il prossimo 8 luglio a Palermo, nell’aula magna “Vignola” dell’Ospedale Cervello il meeting scientifico nazionale “Malattie Infiammatorie Croniche dell’intestino” promosso dall’Associazione nazionale “Amici onlus” e dall’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello. Responsabile scientifico dell’iniziativa è il dr. Ambrogio Orlando, Direttore dell’Unità operativa semplice dipartimentale per le malattie infiammatorie croniche intestinali dell’Azienda Villa Sofia Cervello. L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 1 luglio alle 12 nel ristorante Dispensa in via Isidoro La Lumia 30.

All’evento scientifico, al quale parteciperanno alcuni fra i migliori specialisti italiani, sarà abbinato un momento di raccolta fondi, con una cena al Sea Club di Terrasini, dove 9 chef stellate italiane donne, insieme allo chef stellato siciliano Giuseppe Costa, cucineranno per i partecipanti. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Nazionale Amici onlus e alla Rete Siciliana delle Malattie infiammatorie croniche intestinali.

