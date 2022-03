danni causati dal vento

Maltempo a Palermo, danni causati dal vento all'illuminazione: interventi di riparazione in corso

Molte le chiamate arrivate al numero verde dedicato agli impianti di pubblica illuminazione, per segnalare i danni provocati dal vento.

Dismissione di centri luminosi resi pericolanti dal vento, rimozione di pali e ripristino di linee aeree. Sono le attività eseguite, già a partire da mercoledì sera, dagli operatori di AMG Energia a causa delle raffiche di vento di scirocco di eccezionale intensità che hanno sferzato la città. Molte le chiamate arrivate al numero verde 800661199 dedicato agli impianti di pubblica illuminazione, per segnalare danni provocati dal vento. La società ha allestito una task force mettendo in campo più formazioni di elettricisti e gruisti: sono oltre 20 gli interventi già effettuati in varie zone della città e le attività stanno ancora impegnando gli operatori della società per rimuovere eventuali situazioni di pericolo e criticità.

Il forte vento ha provocato il cedimento di singoli pali, che sono stati rimossi ripristinando le condizioni di sicurezza, in impianti ormai datati in via San Gabriele angolo via Carlo del Prete, in via Zappalà, in via Troina, in cortile Zarcone, in via Nicolò Giannotta, in via Biagio Pace, in via Mater Dolorosa, in via Orsa Minore. Il palo caduto in via Euridice, invece, non appartiene ad un impianto di illuminazione: gli operatori di AMG hanno verificato che è di competenza di un’altra società. Sono stati dismessi, inoltre, corpi luminosi resi pericolanti dal vento in via Villagrazia, in via Monte San Calogero, in passaggio Giuffrida, in via Sacco e Vanzetti ed eseguiti interventi su linee aeree di alimentazione cedute per il vento in via Jack London, in vicolo Guarnaschelli, in via Dirillo. Numerosi anche gli interventi effettuati nelle cabine e nei quadri di pubblica illuminazione.

“Già da mercoledì sera stiamo dando priorità alle attività urgenti per eliminare eventuali situazioni di pericolo determinate da un evento atmosferico di eccezionale violenza e questo ha reso necessario il rinvio delle attività ordinarie programmate – sottolinea il vicepresidente di AMG Energia, Domenico Macchiarella – Gli interventi proseguiranno almeno per tutta la giornata. La collaborazione dei cittadini con segnalazioni tempestive al numero verde 800661199 rimane, come sempre, fondamentale”.

