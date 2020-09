meteo

Maltempo, arriva il ciclone tropicale in Sicilia

In queste ore un evento meteorologico raro interesserà da molto vicino l'Italia: un ciclone tropicale lambirà la Sicilia e la Calabria, interessandole con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti.

Pubblicata il: 16/09/2020

"In queste ore un evento meteorologico raro interesserà da molto vicino l'Italia: un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta muovendo verso il Mar Ionio e lambirà la Sicilia e la Calabria, interessandole con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti. Il ciclone successivamente si muoverà verso la Grecia causando un’intensa ondata di maltempo". E' quanto avverte il team del sito www.iLMeteo.it.

Oggi dal "pomeriggio/sera le piogge cominceranno ad interessare la Sicilia ionica e la Calabria. Le precipitazioni diventeranno via via più intense nel corso della notte con temporali forti e possibili nubifragi sul reggino. Il maltempo abbandonerà le due regioni nel corso del pomeriggio di giovedì. Sul resto d’Italia il tempo sarà piuttosto soleggiato e caldo, soltanto le Alpi orientali e l’Appennino centrale saranno interessati, nel pomeriggio, da qualche temporale".

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 17 settembre 2020. "Per le successive 24-30 ore – si legge nel bollettino n.20260 - si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte, sui settori ionici, con possibili mareggiate sulle coste esposte".

Il livello di allerta su Palermo è di colore giallo ("ATTENZIONE").

