Maltempo e temporali, diramata l'allerta gialla per tutta la Sicilia

Il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è di colore giallo ("ATTENZIONE").

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 8 settembre.

In particolare, si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-meridionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati deboli". Per quella di domani, precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

