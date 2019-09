illuminazione pubblica

Maltempo, guasti illuminazione pubblica: disattivati 70 punti luce di viale Strasburgo

Disservizi causati dal maltempo, AMG Energia al lavoro: Zona Strasburgo, disattivati 70 punti luce.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2019 - 11:31:10 Letto 363 volte

Gli operatori di AMG Energia sono al lavoro in varie zone della città per eseguire interventi e riparazioni di guasti conseguenza del maltempo e delle piogge abbondanti di questi giorni. Le squadre sono state impegnate anche nella riaccensione di impianti spenti dai meccanismi di protezione che entrano in funzione per la presenza di temporanei cali di isolamento e disservizi determinati proprio dal maltempo. Le maggiori criticità si sono registrate soprattutto nel centro storico, nella zona della cattedrale, ma anche nella zona limitrofa a piazza Olivella. In particolare, lunedì sera sono rimasti disattivi due circuiti collegati al quadro di bassa tensione “Simone di Bologna”, zona cattedrale, sul quale ieri (martedì 3) è stata subito eseguita una riparazione e altri disservizi si sono verificati su un circuito e più fasi collegati al quadro di bassa tensione “piazza Olivella”. Anche stasera, come è già stato fatto lunedì e martedì, proseguiranno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le verifiche sul regolare funzionamento degli impianti di illuminazione del centro storico e del resto della città.

Sempre il maltempo, lunedì sera, ha messo fuori servizio sino alle 22,30 la cabina di media tensione denominata “Fondo Bracco” impedendo il funzionamento degli impianti di illuminazione della zona fra largo Zappalà e viale Lazio. “A causa della forte presenza di umidità - spiega l’amministratore unico, Mario Butera - un blocco meccanico impediva la riattivazione dell’interruttore della cabina, generando scariche di tensione. Grazie all’intervento dei nostri operatori e alle attività fatte in emergenza, il servizio è stato ripristinato intorno alle 22.30. Sulla base dell’allerta meteo che era stato diramato, comunque, eravamo già pronti ad affrontare eventuali criticità e la stessa cosa verrà fatta per i prossimi giorni”. Sui cavi di media tensione della cabina, ieri gli operatori della società hanno effettuato la sostituzione dei collegamenti terminali, il cui isolamento è stato danneggiato dalle scariche di tensione. E’ stato completato anche un intervento in piazza Tredici Vittime, dove la pioggia infiltratasi in un pozzetto della pubblica illuminazione aveva messo fuori uso una parte dell’impianto, e riparato un guasto in via Sperone con la riaccensione di una dozzina di punti luce. Tra le altre attività, gli operatori di AMG Energia hanno provveduto alla verifica e riaccensione dei punti luce presenti nel tratto iniziale di via Pietro Bonanno (il resto dell’impianto è disalimentato da anni) ed è in corso la riparazione di un guasto ad una porzione dell’illuminazione di via Cardinale Rampolla. E’ stato ultimato, infine, un intervento programmato per la riaccensione dei punti luce presenti nel sottopasso di via Spadolini. La revisione e riaccensione con sostituzione delle lampade è stata effettuata su 64 plafoniere: sono stati sostituiti 128 neon da 58 watt, 12 reattori e 72 starter. Nella porzione rimanente della strada sono state sostituite 47 lampade al sodio alta pressione.

Tra le criticità si segnala la disattivazione di 70 punti luce nella zona di viale Strasburgo, dove gli operatori di AMG Energia hanno dovuto disattivare uno dei due circuiti di alimentazione dell’illuminazione per la presenza di un cavo ormai vetusto, privo di isolamento. Dopo aver effettuato vari tentativi di riparazione in manutenzione ordinaria senza alcun esito, a tutela della pubblica incolumità il cavo è stato disalimentato. Della situazione sono stati informati gli uffici comunali competenti: per ripristinare il funzionamento del circuito, infatti, è necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Rimangono in funzione a punti luce alternati le vie Strasburgo (dal civico 154 sino all’incrocio con via Maltese), Francia, Germania, Spagna, Prezzolini, Principe di Pantelleria lato monte, vicolo Pantelleria lato monte. Impianti del tutto spenti in via Maltese in quanto collegati soltanto al circuito disattivato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!