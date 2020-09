allerta meteo

Maltempo in arrivo su Palermo: scatta l'allerta meteo

Bollettino di allerta per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da oggi fino alle ore 24.00 di domani.

10/09/2020

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da oggi fino alle ore 24.00 di domani. In particolare, dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

