allerta meteo gialla

Maltempo in Sicilia, continua l'allerta meteo gialla su Palermo

Su Palermo è prevista ALLERTA GIALLA.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/06/2023 - 00:03:00 Letto 754 volte

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido per oggi, 2 giugno.

Nel bollettino si legge: ''precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta l'Isola, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati''.

Fonte: Protezione Civile Regionale

