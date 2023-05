allerta meteo rossa

Maltempo in Sicilia: domani allerta meteo rossa, scuole chiuse a Palermo

Prevista allerta rossa nei settori occidentali della Sicilia, incluso il territorio di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2023 - 19:34:33 Letto 1003 volte

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di condi-meteo avverse per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, lunedì 15 maggio 2023..



Per la giornata di oggi è prevista allerta gialla, mentre per domani – di regola, dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00 – è prevista allerta rossa nei settori occidentali della Sicilia, incluso il territorio di Palermo.

In particolare – si legge nell’avviso 23134 – “dalle prime ore di domani si prevedono: a) precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori occidentali, con cumulate anche rilevanti, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate; b) venti forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Scuole chiuse a Palermo

"Cari cittadini, vista l'allerta meteo rossa divulgata dalla Protezione civile, domani tutte le scuole di ogni ordine e grado di Palermo resteranno chiuse. In questi minuti stiamo definendo l'ordinanza. Vi consiglio di evitare spostamenti se non strettamente necessari", ha scritto il sindaco Lagalla sulla sua pagina Facebook.

Fonte: Protezione Civile Regionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!