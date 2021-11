Maltempo, pioggia fino a giovedì poi torna il sole

meteo

Maltempo, pioggia fino a giovedý poi torna il sole

La Protezione civile regionale ha diffuso per la giornata di oggi 17 novembre con un'allerta ARANCIONE.

Pubblicata il: 17/11/2021

Questa ondata di maltempo che sta attanagliando il Paese da molti giorni, finalmente ha una fine. Un vortice ciclonico riuscirà a influenzare l'Italia fino a giovedì, poi tornerà sulla scena italiana l'alta pressione delle Azzorre. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un mercoledì ancora con cielo coperto su gran parte delle regioni e molto piovoso soprattutto su Sicilia e Calabria, da giovedì l'avanzamento di un campo di alta pressione di origine oceanica, favorirà il ritorno del sole.

Sui versanti adriatici e sul resto del Sud peninsulare il tempo sarà ancora a tratti perturbato con rovesci e pure locali temporali. Non si escludono neppure improvvise trombe marine che occasionalmente potrebbero toccare terra.

La situazione prenderà una piega decisamente diversa a partire da venerdì e almeno per tutto il weekend quando l'alta pressione delle Azzorre tornerà a proteggere tutta l'Italia. Saranno tre giorni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Sotto il profilo termico non ci saranno grossi scossoni almeno fino a venerdì, poi le temperature sia massime e sia minime tenderanno a calare di 3-4°C .

Intanto, la Protezione civile regionale, ieri ha aggiornato le previsioni di rischio idrogeologico per la giornata di oggi 17 novembre con un'allerta ARANCIONE.

Sono previste condizioni meteo avverse con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Fonte: iLMeteo.it

