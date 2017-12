maltempo

Maltempo Sicilia: sospesi i collegamenti

A causa del maltempo in Sicilia sono stati sospesi i collegamenti con le isole Eolie...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2017 - 15:30:34 Letto 385 volte

A causa del maltempo in Sicilia sono stati sospesi i collegamenti con le isole Eolie, Egadi ed Ustica. Lo rende noto la compagna di navigazione Siremar, specificando che sono state annullate le partenze delle 6,30 della motonave “Bridge” e delle 7 della nave veloce “Isola di Stromboli” da Milazzo per le Eolie; le corse delle 6,30 e 7 delle motonavi “Caronte” e “Vesta” da Trapani per le Egadi; la corsa delle 8,30 della motonave “Sibilla” sulla tratta Palermo-Ustica; la corsa delle 9,50 della motonave “Vesta” sulla tratta Trapani-Egadi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!