Maltempo, stop ai collegamenti con le isole minori

Stop ai collegamenti con le isole minori a causa del maltempo.

Stop ai collegamenti con le isole minori a causa del maltempo. Questa mattina non sono state effettuate le prime tre corse delle navi da Trapani per le Egadi, da Milazzo per le Eolie e da Palermo per Ustica.

Il maltempo era già stato annunciato ma il peggioramento delle condizioni meteorologiche è stato tale da indurre ad evitare rischi. La situazione sembra destinata a restare simile per tutta la giornata di oggi e per domani. Partiranno, di conseguenza, solo i collegamenti possibili nelle ore di maggiore calma del mare e del vento.

Ieri la protezione civile ha rilanciato un allerta per le condizioni metereologiche che riguarda oggi e domani e in parte anche lunedì.

