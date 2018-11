emergenza acqua

Manca l'acqua in molte zone della città: ecco la mappa per Palermo e provincia

Permangono le condizioni di fermo impianto del potabilizzatore Cicala e dell'acquedotto Jato. Ecco la mappa delle interruzioni dell'erogazione dell'acqua a Palermo e provincia

Amap informa che, a causa del protrarsi delle condizioni di eccezionale torbidità delle acque, prelevate dall’invaso Poma, permangono le condizioni di fermo dell’impianto del potabilizzatore Cicala e dell’acquedotto Jato, con una consequenziale riduzione delle portate immesse nella rete di adduzione, di circa 800 litri al secondo.

Dalle prime ore di oggi, lunedì 05 novembre, è stato sospeso il prelievo delle acque dall’invaso Rosamarina, a causa di un forte aumento dei valori di torbidità delle acque, prelevate dall’adduttore OVEST, con una ulteriore riduzione delle portate immesse in rete, di circa 700 litri al secondo.

La riduzione complessiva del sistema idrico, gestito da Amap, è pertanto di 1.500 litri al secondo su una media di circa 3.100 litri al secondo.

L’acqua immessa nella rete di Palermo ha quindi subito, una riduzione di circa 1.100 litri al secondo, pari a circa il 48% della portata mediamente immessa in rete.

Situazione delle reti di distribuzione:

Erogazione idrica ridotta:

Balestrate

Trappeto

Carini

Cinisi (non gestito da Amap

Terrasini (non gestito da Amap

Erogazione fortemente ridotta e/o sospesa:

Capaci

Isola delle Femmine

Aeroporto Falcone Borsellino

COMUNE DI PALERMO

Zone con forti disservizi / assenza erogazione:

Arenella

Vergine Maria

Mondello

Partanna

Zen

Pallavicino

S. Lorenzo

Strasburgo

Cruillas

Uditore

Calatafimi

Boccadifalco-Baida

Borgo Molara

Zone in cui si potranno verificare forti disservizi nelle prossime 48 ore:

Cep

Libertà

Politeama

Borgo Nuovo

Roccella

Bonagia-Falsomiele

Ciaculli

Zisa

Monte Pellegrino

Brancaccio-Settecannoli

Bandita-Favara

Passo Di Rigano

Centro Storico

Oreto-Stazione

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA EST

Erogazione idrica ridotta nelle prossime 24 ore:

Ficarazzi

Villabate

Casteldaccia

Santa Flavia

Bagheria (non gestita da Amap)

ULTERIORI CRITICITA’ NEI COMUNI DELLA PROVINCIA GESTITI DA AMAP

Corleone: ordinanza di non potabilità per acqua torbida emessa dal commissario straordinario in data 04 nov.

Marineo: erogazione ridotta per problemi di approvvigionamento

Bolognetta: erogazione ridotta per problemi di approvvigionamento

CRITICITA’ NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DOVUTA A PROBLEMI DI TORBIDITA’ DELLE ACQUE CONSEGNATA DA SICILIACQUE

Alia

Aliminusa

Caccamo

Montemaggiore Belsito

Lercara Friddi

