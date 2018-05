caso amia

Mancata raccolta differenziata e danno erariale, Orlando replica alla Corte dei conti: ''Mia amministrazione esente da responsabilità''

Rilasciato un comunicato in merito alla citazione in giudizio dalla procura della Corte dei Conti, per rispondere del presunto danno economico nel periodo dal 2012 al 2014

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha rilasciato un comunicato in merito alla citazione in giudizio (con udienza a dicembre 2018) risposta dalla procura della Corte dei Conti per presunto danno erariale nel periodo compreso fra il 2012 e il 2014, dovuto alla mancata attuazione del piano della raccolta differenziata a Palermo. Nel comunicato si legge:

"Appare sorprendente la circostanza che la Procura Regionale abbia ritenuto di dover citare a giudizio il Sindaco del Comune di Palermo avendo, al contempo, disposto l’archiviazione delle posizioni del Commissario delegato e dei Commissari dell'Amia, soggetto attuatore, che erano proprio coloro ai quali era stato affidato lo specifico compito di implementare la raccolta differenziata nel Comune. Proprio il fallimento della mission commissariale è il sostanziale certificato della mancanza di responsabilità della mia Amministrazione.

Peraltro l'intera indagine è riferita proprio al periodo in cui l’Amia, poi fallita, era in gestione straordinaria non in capo al Comune e l'intera materia era sottoposta a commissariamento di Stato e Regione.

Le udienze saranno occasione sia per chiarire la mia personale posizione sia per ribadire e ricordare la situazione di calamità istituzionale e fallimentare da me trovata a maggio del 2012.

Saranno anche occasione per sottolineare lacune e contraddizioni di una istruttoria che appare non equilibrata, anche alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti".

