manifesta palermo

Manifesta 12, Palermo è pronta. Al via il 16 giugno la Biennale che cambierà la città

Cambiamento, coesione sociale e tanta arte: questo e molto altro è il "Giardino Planetario" che da domani trasformerà per sempre Palermo e i palermitani

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 15/06/2018 - 13:55:21 Letto 301 volte

Inserite la tradizione storica e l'innovazione delle arti visuali nella cornice di una città meravigliosa, aggiungete le idee di alcune tra le più brillanti menti creative al mondo, bilanciate il tutto con le giuste dosi di cooperazione internazionale, cittadinanza attiva e scambi culturali: la ricetta di Manifesta 12 Palermo è gustosa e unica fin dai primi assaggi, e promette un immediato futuro di splendore artistico e coesione sociale. Oggi 15 giugno 2018 la Biennale nomade europea muove i primi passi ufficiali a Palermo, sul lastricato di piazza Bellini e all'interno della chiesa di Santa Caterina, inedita location dell'evento di presentazione. Manifesta 12 Palermo sarà parte integrante della città dal 16 giugno, giorno di apertura al pubblico, al 4 novembre, tra eventi principali e collaterali.

Presenti all'evento di oggi la fondatrice e presidente di Manifesta Foundation Hedwig Fijen, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore alla Cultura Andrea Cusumano e il Creative mediator team della biennale composto da Ippolito Pestellini Laparelli, Andrés Jaque, Mirjam Varadinis e Bregtje van der Haak. Nessuno a fare i canonici "onori di casa", tanta riverenza spontanea e diretta tra le parti coinvolte: Manifesta 12 Palermo va oltre i concetti di ospitare ed essere ospitati, e Palermo e la biennale si influenzano a vicenda sotto il segno della parola chiave emersa dai discorsi dei partecipanti: "change", cambiamento.

È un cambiamento quello che Manifesta ha affrontato nella lunga preparazione dell'evento venendo a contatto con la realtà del capoluogo siciliano, definito da Fijen "il cuore pulsante della biennale", così intriso di contraddizioni che convivono e di rado si scontrano alla luce del sole. Ma è un cambiamento anche quello che Palermo ha attraversato, tuttora attraversa e ancora attraverserà fino alla fine della convivenza con Manifesta; convivenza che non verrà mai veramente interrotta, assicura Orlando, perché "Manifesta cambierà l'economia della città, gli assetti e le menti dei palermitani".

Ognuno dei mediatori creativi ha cercato innanzitutto di immedesimarsi in Palermo, entrando a farne parte e lasciandola "entrare" dentro di sé: solo così si è potuto arrivare al prodotto finale, che Palermo ce l'ha davvero nel sangue. Il tema centrale della biennale, ispirato dal paesaggista di fama mondiale Gilles Clément, è il "Giardino Planetario", questo grande e ancora sconosciuto ambiente che l'uomo chiama mondo, pianeta o semplicemente casa ma che di fatto è come uno sconfinato giardino da curare e coltivare affinché possa crescere rigoglioso. E ne siamo giardinieri noi esseri umani, noi abitanti, che oggi più che mai dobbiamo imparare il significato di coesione, accoglienza e inclusione.

E quale miglior veicolo dell'arte per conoscere al meglio tali significati? Ben 50 tra artisti e collettivi coinvolti e 20 luoghi inediti, dall'Orto Botanico al "rinato" Teatro Garibaldi, passando per gli storici palazzi Costantino, Ajutamicristo e Forcella De Seta. Ma anche Pizzo Sella e lo ZEN 2, dove nei mesi scorsi proprio Gilles Clément ha portato avanti un progetto di "giardinaggio partecipativo" con i cittadini del quartiere. Le scelte dei luoghi non sono certo casuali: alcuni richiamano vicende di criminalità di risonanza nazionale, ad altri sono state ingiustamente affisse etichette negative di luoghi pericolosi e di emarginazione sociale. Il cambiamento è il filo conduttore anche in queste scelte, per mandare uno dei tanti segnali forti che hanno reso possibile una lenta trasformazione. Come dichiara l'assessore Cusumano, "un tempo Palermo era conosciuta come la capitale della mafia, e oggi è la Capitale Italiana della Cultura e di Manifesta". E poi ancora incontri, conferenze, talk e tavoli di confronto per trovare soluzioni ai problemi contemporanei che affliggono palermo e il mondo intero, l'immigrazione e l'accettazione della diversità in testa.

Perché Manifesta, è chiaro, non è solo arte. La Biennale nomade europea nasce nei primi anni '90 in risposta al cambiamento politico, economico e sociale avviatosi alla fine della Guerra fredda, con le conseguenti iniziative in direzione dell'integrazione europea e la successiva frammentazione. Manifesta 12 Palermo esplora l'idea di convivenza in un mondo mosso da "reti invisibili", interessi privati transnazionali, intelligenza algoritmica, crisi ambientale e disuguaglianze sempre crescenti. Con ogni probabilità qualsiasi palermitano si riscontra in ognuna delle minacce che Manifesta riconosce nel mondo moderno, essendo Palermo la "bandiera" per eccellenza di diversità e coesistenza di più realtà distanti tra loro anche anni luce. Ed è proprio ai palermitani che il team creativo di Manifesta si è affidato nello sviluppare il giardino-Palermo, conoscendo, ascoltando e supportando i cittadini con le loro storie e le loro avventure.

Manifesta 12 Palermo ha un programma fin troppo vasto per essere imbrigliato in definizioni e formule, e gli elenchi di luoghi e artisti sono articolati e interessanti come i vicoli del capoluogo siciliano. Per non perdere nemmeno le più sottili sfumature degli eventi e ottenere tutte le informazioni su orari, luoghi e costi, è possibile scaricare l'app ufficiale per iOS e Android, visitare il sito ufficiale o seguire Manifesta 12 Palermo su Facebook e sui principali social network.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!