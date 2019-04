Manifestazione di solidarietà nell'area in cui sorgerà l'Asilo Nido ''I piccoli di padre Puglisi'' a Brancaccio

asilo nido Brancaccio

Manifestazione di solidarietÓ nell'area in cui sorgerÓ l'Asilo Nido ''I piccoli di padre Puglisi'' a Brancaccio

Oggi, 27 aprile, il Ministro Barbara Lezzi e il Sottosegretario di Stato Vito Crimi saranno a Palermo per la manifestazione di solidarietÓ nell'area in cui sorgerÓ l'asilo nido 'i piccoli di padre Puglisi' a Brancaccio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2019 - 00:18:20 Letto 352 volte

Oggi, Sabato 27 aprile 2019 alle ore 9.30 il Ministro Barbara Lezzi e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vito Crimi presenzieranno alla manifestazione di solidarietà che si terrà nell'area in cui sorgerà l'asilo nido "I piccoli di Padre Puglisi", che era stato ripetutamente vandalizzato subito dopo la cerimonia di consegna del progetto definitivo al Comune di Palermo.

Tutti coloro che vorranno partecipare potranno recarsi in via Gangitano, all'altezza del civico 343 di via Brancaccio.

