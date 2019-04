disabilità

Manifestazione handicap a Roma, Orlando: ''Comuni lasciati soli''

''I comuni sono sempre più lasciati soli per garantire i diritti delle persone con disabilità. E nella loro solitudine i Comuni fanno il possibile, che non è certamente sufficiente'', lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2019 - 11:58:22 Letto 383 volte

"I comuni sono sempre più lasciati soli per garantire i diritti delle persone con disabilità. E nella loro solitudine i Comuni fanno il possibile, che non è certamente sufficiente."

Lo ha dichiarato il Sindaco e Presidente di ANCI Sicilia Leoluca Orlando commentando la manifestazione nazionale indetta per oggi dai Comitati “Comitato 16 Novembre” e “Siamo handicappati no cretini", che prevede un presidio permanente davanti il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per il Sindaco "servono regole chiare, risorse e linee guida da applicare perché i progetti personalizzati e l'applicazione della legge 328 sia realtà per tutti. Occorre che lo Stato e la Regione diano adeguate risorse umane ed economiche per il funzionamento di tutti i servizi e strutture, a partire dalle Unità valutative multidimensionali e i Punti unici di accesso.

Occorre soprattutto una riforma complessiva del sistema, che metta al centro la persona, i cui diritti fondamentali non possono essere soggetti e secondi ad alcun taglio indiscriminato della spesa."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!